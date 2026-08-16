Fransa yangınlarla mücadele ederken Macron'un bu fotoğrafı tepki çekti
Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden orman yangınlarında 1100 hektarlık alan küle dönerken yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınlarla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkede tartışma yarattı.
Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 1100 hektarlık alan küle dönerken Luglon köyünde yaşayan 525 kişi tahliye edildi.
Yangınla mücadele devam ederken Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen fotoğrafları olay yarattı.
Fransız haftalık haber dergisi Paris Match'te yer alan görüntülerde Macron'un jet ski kullandığı görülürken fotoğrafların yangınların sürdüğü dönemde yayımlanması tepkiye yol açtı.
Macron, ülkenin bir bölümünde yangınla mücadele devam ederken tatilini sürdürmesi nedeniyle eleştirildi.