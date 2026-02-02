ABD-İran hattında Ankara ihtimali: Bölgesel temaslar hızlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale ihtimaline dair sert açıklamaları sürerken, Washington yönetiminin Tahran'a diplomatik çözüm kapısının açık olduğu mesajını farklı kanallar üzerinden ilettiği bildirildi.

Bölgesel kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Katar'ın, olası bir bölgesel çatışmayı önlemek amacıyla ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Ankara'da görüşme için temasların sürüyor

Axios'a konuşan üst düzey yetkililere göre, Trump yönetimi İran'a saldırı sinyallerini korurken aynı zamanda "müzakereye açığız" mesajını Tahran'a iletti. İki bölgesel kaynak, bu hafta içinde Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında Ankara'da bir görüşme organize edilmesi için temasların sürdüğünü belirtti. Sürece dahil ülkelerden bir yetkili, "Süreç ilerliyor, elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li bir yetkili de, ABD ile İran arasında bu hafta Türkiye'de bir görüşme yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Axios'un aktardığına göre, Ankara, Kahire ve Doha, bölgede daha geniş çaplı bir savaşın önüne geçmek için diplomatik temasların hız kazanmasını istiyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz nihai karar vermediğini ve diplomatik bir çözüm seçeneğini masada tuttuğunu ifade ediyor. ABD'li yetkililer, Trump'ın müzakere mesajlarının bir "blöf" olmadığını vurgularken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in müzakere için yetki verip vermeyeceğinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekiyor.

Hamaney: Bölgesel savaşa yol açar

İran lideri Ali Hamaney, Trump'ın saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı son açıklamada, ABD'nin olası bir askeri adımının yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını savunmuştu. Hamaney, "ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu sefer bölgesel bir savaş olacağını bilmelidirler" ifadelerini kullanarak, böyle bir senaryonun çatışmaları tüm bölgeye yayabileceği uyarısında bulunmuştu.