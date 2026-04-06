ABD-İran hattında temas: 45 günlük ateşkes masada

ABD ile İran arasında süren çatışmaları sona erdirebilecek yeni bir diplomatik girişim gündeme geldi. Axios’un haberine göre, taraflar ve bölgesel arabulucular 45 gün süreli bir ateşkes planı üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Teklife göre ateşkes ilk etapta geçici olacak. Bu süre zarfında tarafların, savaşı tamamen bitirecek kapsamlı bir anlaşma için müzakere etmesi hedefleniyor. Görüşmelerin uzaması halinde ateşkesin süresinin de uzatılabileceği ifade ediliyor.

Türkiye de arabulucular arasında

Diplomatik süreçte Türkiye’nin de aktif rol oynadığı belirtiliyor. Pakistan ve Mısır ile birlikte Ankara’nın, taraflar arasındaki temasları kolaylaştırdığı aktarılıyor.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında da doğrudan mesaj trafiğinin sürdüğü kaydedildi.

“Son fırsat” uyarısı

Haberde, önümüzdeki 48 saat içinde anlaşma ihtimalinin düşük olduğu vurgulansa da arabulucular süreci kritik görüyor. Bu girişim, İran’ın sivil altyapısına yönelik olası saldırılar ve Körfez’de enerji tesislerine yönelik misillemeleri önlemek adına son gerçekçi fırsat olarak değerlendiriliyor.

Trump’tan sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği süreyi uzattı. Trump, Washington yönetiminin Tahran ile yoğun müzakereler yürüttüğünü belirtti.

Ancak Trump’ın açıklamaları dikkat çekti. ABD Başkanı, "İyi bir ihtimal var, ancak anlaşma olmazsa oradaki her şeyi havaya uçururum" ifadelerini kullandı.

Hürmüz ve nükleer başlıklar masada

Müzakerelerde sadece ateşkes değil, kritik başlıklar da ele alınıyor. Arabulucuların, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişine ilişkin güven artırıcı adımlar atmasını ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yönelik sınırlı düzenlemeleri değerlendirdiği belirtiliyor.

ABD tarafının ise olası bir ateşkesin kısa sürede bozulmayacağına dair İran’a güvence vermeyi gündemine aldığı ifade ediliyor.