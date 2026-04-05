Trump, İran'a ateş püskürdü: Açın şu lanet boğazı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaş Orta Doğu'yu bir kez daha ateş çemberine çevirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı süre dolmak üzere.

Trump, İran teslim olmaz ve Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini hedef alacaklarını söylemiş ve Tahran'a 6 Nisan'a kadar zaman verdiğini açıklamıştı.

Sürenin dolmasına saatler kala Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, saldırı için salı gününe işaret etti "İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Cehennemi yaşayacaksınız"

Paylaşımında küfürlü ifadelere de yer veren Trump, "Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemi yaşayacaksınız" dedi, paylaşımını "Allah'a hamdolsun" sözleri ile noktaladı.

Trump, birkaç gün önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, da "2 ila 3 hafta içinde İran'ı son derece sert şekilde vuracağız. Onları ait oldukları yere, 'Taş Devri'ne geri göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş-ateşkes-müzakere döngüsü kırılacak

İran ise Trump'ın tehditlerine karşılık savaş-ateşkes-müzakere döngüsüne müsamaha göstermeyeceklerini ve bunu kırmak için şiddetle karşılık vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

İran, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklifi ise çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içerdiği gerekçesiyle reddermişti.