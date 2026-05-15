ABD, İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi

Trump-Xi görüşmelerinin ardından Pekin'in İran ile müzakerelerde Washington'ı destekleyeceği sözünü verdiği iddia edilirken, kritik ziyaretin gölgesinde İran'ın sunduğu 14 maddelik anlşama teklifine ABD'den yanıt geldi.

Savaş sona ererse nükleer müzakere başlayacak

Tehran Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran'ın teklifine yanıt verdi. İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Müzakere süreci

ABD'nin ise İran'ın teklifini reddettiği ve nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi sunmuştu.

İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifi ABD'ye iletmek üzere Pakistan'a göndermişti. Ancak Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.