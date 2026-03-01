ABD ile İran arasındaki müzakereler işe yaramadı ve İsrail ile ABD, İran'ı dün vurmaya başladı. Yapılan operasyon sonrası Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey komutanlar yaşamını yitirdi. İran, birçok ülkedeki ABD üstlerini vururken bugünkü son durum merak ediliyor.

ABD, İsrail - İran savaşı bitti mi?

ABD, İsrail - İran savaşı ikinci gününde... İran'da patlamalar devam ediyor.

İran daha önce görülmemiş şekilde bir karşılık verileceğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump da geri adım atmayarak "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" dedi.