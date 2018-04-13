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"ABD keşif uçakları, Suriye'deki Rus üsleri yakınında uçtu"

ABD keşif uçaklarınınn Rus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD keşif uçakları, Suriye'deki Rus üsleri yakınında uçtu
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7 ABD keşif uçağının Doğu Akdeniz'de Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi yaptığı iddia edildi.

Sputnik, dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağının Rus Donanması'na ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

Keşif görevinde yer alan uçakların 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı olduğu öne sürüldü.

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