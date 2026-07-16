ABD Kongresi kararını verdi: İsrail'e dev yardım sürecek
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e her yıl verilen 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını büyük farkla reddetti. Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin sunduğu teklife 104 milletvekili destek verirken, 314 üye karşı çıktı, 10 üye ise çekimser kaldı.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etmedi.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan teklif, Genel Kurulda oylamaya çıkarıldı.
Tasarı 314 oyla reddedildi
Oylamada 104 üye tasarıya destek verirken, 314 üye karşı oy kullandı. 10 üye ise çekimser kaldı.
Böylece İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini amaçlayan teklif oy çokluğuyla reddedildi.
Tasarıya Cumhuriyetçi Parti'den yalnızca Thomas Massie "evet" oyu verdi.
Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in ise tasarıya "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.