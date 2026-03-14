ABD liste yayınladı: Hamaney’i ihbar edene 10 milyon dolar

ABD yönetimi, İran’ın üst düzey isimleri hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü verilmesini öngören yeni bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Adalet İçin Ödül Programı” kapsamında yapılan duyuruda, İran’ın yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney’in de aralarında bulunduğu bazı yetkililer hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, söz konusu kişilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli unsurlarını yönlendirdiği ve küresel ölçekte faaliyet gösterdiği iddia edildi. Bu nedenle ilgili isimler hakkında bilgi toplanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Listede İran’ın önemli isimleri var

ABD’nin paylaştığı listede Mücteba Hamaney’in yanı sıra İran yönetiminde önemli görevler üstlenen başka isimler de yer aldı.

Paylaşılan görsellerde ve açıklamada şu isimlerin bulunduğu görüldü:

- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani

- Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi

- Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi

- İran İçişleri Bakanı İskender Mümini

- İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

ABD yönetimi, bu isimlerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı faaliyetlerde rol oynadığını öne sürerken, söz konusu kişiler hakkında bilgi sağlayanlara ödül verileceğini açıkladı.

Çatışmalarda can kaybı artıyor

Söz konusu gelişme, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından yaşanan gerilimin en sıcak döneminde gündeme geldi.

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattığı belirtiliyor. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre ABD ve İsrail saldırıları sonucunda ülkede ciddi can kayıpları yaşandı.

Yetkililer, saldırılarda 1348 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını duyurdu. Ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de hayatını kaybettiği ve ülkede yönetim dengelerinin değiştiği belirtiliyor.