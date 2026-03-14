Trump'tan İran mesajı: Tamamen yenildi, anlaşma istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların 15'inci gününde kendi sosyal medya hesabı Truth Social'den yaptığı açıklamada, ABD ordusunun operasyonlarda büyük başarı elde ettiğini savundu. Trump, bazı medya kuruluşlarının 'başarıları yansıtmadığını' iddia ederek sert ifadeler kullandı.

"Haber medyası başarıları yazmaktan nefret ediyor"

Trump açıklamasında, "Sahte haber medyası, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran karşısında ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri açıdan ağır kayıplar verdiğini ileri süren Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini de öne sürdü. Ancak söz konusu anlaşmanın kendi kabul edeceği şartlarda olmadığını belirtti.

"İran tamamen yenildi, anlaşma istiyor"

Trump açıklamasında, "İran tamamen yenildi ve bir anlaşma yapmak istiyor ancak benim kabul edeceğim türden bir anlaşma değil" değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz'de tankerlere ABD donanması desteği

Trump, aynı zamanda ABD donanmasının yakın bir zamanda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik edeceğini söyledi.

İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği hakkında soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz" dedi.