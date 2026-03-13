ABD: Düşen uçaktaki 4 mürettebat hayatını kaybetti

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü doğrulamış, kazanın düşman ya da dost ateşi sonucu meydana gelmediğini ve olayın dost hava sahasında gerçekleştiğini belirtmişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, kazaya karışan iki uçaktan birinin kırıma uğradığı, diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

ABD, Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.