Son dakika: ABD yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 'Epic Fury' operasyonu sırasında bir KC-135 yakıt ikmal uçağının radardan kaybolduğunu açıkladı. Olayın dost hava sahasında meydana geldiği belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda iki uçağın yer aldığı ifade edilirken, uçaklardan birinin Irak’ın batısında düştüğü, diğer uçağın ise güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

CENTCOM ayrıca kazanın düşman ateşi ya da dost ateşi sonucu meydana gelmediğini belirtti.