Trump, İran planını 38 yıl önce açıklamış! Hedefte 'Yasak Ada' var

İran'da petrol ihracatının yüzde 90'ının gerçekleştirildi Hark Adası ülkenin atar damarı olarak görülürken, adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Ülkede çıkarılan petrolün büyük bir kısmı burada işlenerek Asya pazarlarına sevk ediliyor. Adada depolama kapasitesi 28 milyon, yükleme kapasitesi ise günlük 7 milyon varile kadar çıksa da yaptırımlar nedeniyle fiili ihracat kapasitenin ancak yüzde 60-65'i pazarlanabiliyor. İran petrolünün en büyük alıcısı ise Çin.

Adaya girişler özel izne bağlı

Hark Adası'nı İran'ın atar damarı yapan bir diğer kritik nokta ise adanın doğal bir derin su limanına sahip olması. Bu derin sular büyük tankerlerin adaya güvenli şekilde yanaşmasına imkan sağlarken adayı da İran'ın petrolünü küresel piyasalara ulaştıran en önemli lojistik merkez haline getiriyor. Hark Adası tüm bu özellikleri ve stratejik konumu ve özel güvenlik önlemleri nedeniyle 'Yasak Ada' olarak da biliniyor. Adaya girişler resmi izin gerektiriyor.

Trump'In hedefinde Hark Adası var

ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünü adaya diktiği ve adayı ele geçirmeyi planladığı iddia ediliyor. Washington yönetimi adanın kontrol altına alınmasının İran'ın petrol gelirlerini kesebileceğini ve Tahran yönetimi üzerinde büyük ekonomik baskı oluşturacağını düşünüyor.

Trump'ın 1988'de İran-Irak savaşına ilişkin Guardian'a verdiği röportajda da Hark Adası'ndan bahsettiği biliniyor. Trump bu röportajda ABD'nin zayıf kaldığını belirterek "Ben olsam İran'a karşı sert davranırdım. Gemilerimizden birine kurşun sıkılırsa, Hark Adası'na darbe indirir, oraya girip ele geçirirdim. İran, Irak'ı bile yenemiyor ama ABD'yi zorluyor" demişti.

Adaya olası bir saldırının küresel petrol piyasalarını sarsabileceği ve bölgesel savaşı daha da genişleteceği ifade ediliyor. Üstelik İran'ın da böylesi bir saldırıya daha ağır cevap vereceği öngörülüyor. Diğer yandan İran'ın saldırılarına karşı Hürmüz Boğazı'na yaklaşamayan ABD güçlerinin, Hark Adası'nı ele geçirme planlanın mümkün görünmediği de belirtiliyor.

Ancak Trump son açıklamasında İran'ın enerji alt yapısını yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia etti.