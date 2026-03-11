Google Haberler

Son dakika! IKBY basını: Salih Müslim öldü

Son dakika haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.

Son dakika! IKBY basını: Salih Müslim öldü! SAlih Müslim kimdir? Terör örgütü YPG'nin elebaşı Salih Müslim nasıl öldü? Salih Müslim nerede öldü?

IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.

Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
