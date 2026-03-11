Kuzey Kore’den gözdağı: Kim, kızı ile birlikte füze denedi

Kuzey Kore, askeri kapasitesini sergileyen yeni bir füze testiyle uluslararası gündeme geldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre lider Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte “stratejik” seyir füzelerinin test fırlatışını yerinde izledi. Testin, “ChoeHyon” adlı destroyerde gerçekleştirildiği ve birden fazla füzenin art arda ateşlendiği bildirildi.

Füzeler yaklaşık üç saat havada kaldı

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre test sırasında fırlatılan seyir füzeleri önceden belirlenen rotaları takip etti. Füzelerin 10.116 ile 10.138 saniye arasında, yani yaklaşık 2 saat 48 dakika boyunca havada kaldığı ve ardından hedeflerini tam isabetle vurduğu ifade edildi. Kuzey Kore yönetimi, söz konusu testin yalnızca teknik bir değerlendirme olmadığını, aynı zamanda ülkenin nükleer kararlılığını ortaya koyan bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.

Tatbikatlarla aynı döneme denk geldi

Füze testinin zamanlaması da dikkat çekti. Denemenin, ABD ve Güney Kore’nin 9 Mart’ta başlattığı “Özgürlük Kalkanı” adlı ortak askeri tatbikatla aynı dönemde yapılması, bölgedeki gerilimi artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kim’in kızı yeniden gündemde

Test sırasında Kim Jong-un’un yanında bulunan kızı Kim Ju-ae’nin görüntüleri de devlet medyasında yayımlandı. Ju-ae, 2022 yılında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış ve o tarihten bu yana askeri geçit törenleri ile füze testleri dahil birçok önemli etkinlikte babasına eşlik etmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae’yi Ocak 2024’te yaptığı değerlendirmede Kuzey Kore’nin “en muhtemel halefi” olarak tanımlamıştı. Kim Jong-un’un yılın ilk gününde sembolik aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi de bu tartışmaları yeniden alevlendirmişti.