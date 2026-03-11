Mücteba Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? Mücteba Hamaney sağlık durumu nasıl?

İran’da öldürülen dini lider Ali Hamaney’in yerine geçtiği açıklanan Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından kamuoyu karşısına çıkmadı.

İran: Mücteba Hamaney saldırıya uğradı

Yeni dini liderin uzun süredir görünmemesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirirken İran yönetimi, Mücteba Hamaney’in saldırıya uğradığını ancak hayatta olduğunu ve güvenli bir yerde bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili gizlilik şartıyla konuşan üç İranlı yetkiliye göre, Hamaney’in sessiz kalmasının arkasında güvenlik kaygıları bulunuyor. Yetkililer, yapılacak herhangi bir iletişimin Hamaney’in bulunduğu yerin ortaya çıkmasına yol açabileceği ve bu durumun onu riske atabileceği endişesinin taşındığını ifade etti.

ABD basını: Bacaklarından yaralandı

New York Times’ta yer alan haberde ise Mücteba Hamaney’in kamuoyuna görünmemesinin arkasında farklı bir neden olabileceği öne sürüldü. Habere göre Hamaney, İsrail ve ABD tarafından başlatılan saldırıların ilk gününde yaralandı. Bacaklarından yaralandığı belirtilen Hamaney’in bilincinin açık olduğu aktarıldı.

Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir sığınakta tutulduğu ve dış dünya ile sınırlı şekilde iletişim kurduğu bildirildi.

Öte yandan İsrailli askeri yetkililer de istihbarat verilerinin Hamaney’in 28 Şubat’ta yaralandığını gösterdiğini doğruladı.