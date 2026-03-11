Son dakika: İran, Hürmüz’de bir gemiyi vurdu

Orta Doğu’da gerilim hızla tırmanıyor. İran, ABD ve İsrail’in ülkeye yönelik yoğun saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Tahran yönetimi saldırıların, savaşın 12’nci gününde gerçekleştirilen “37’nci operasyon dalgası” olduğunu açıkladı.

Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından hazırlanan ve İran’ın komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden tasarıyı oylaması bekleniyordu.

ABD üsleri ve Körfez ülkeleri hedefte

İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu’daki ABD güçlerinin karargâhlarına dört füze fırlatıldığını açıkladı. Bu füzelerden ikisinin Kuveyt’te bulunan Camp Arifjan ABD üssünü hedef aldığı belirtildi. Kuveyt yetkilileri saldırıyı doğrulamazken ülkenin Ulusal Muhafızları, ülkeye yönelen sekiz insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Katar’ın başkenti Doha’da da patlama sesleri duyuldu. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik yeni bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Petrol tesisleri ve şehirler hedef alındı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin doğusundaki dev Şeybe petrol sahasına yönelen beş insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Ayrıca Doğu Bölgesi’nde iki İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.

Bahreyn’de İran’a ait saldırılarda onlarca kişi yaralandı. Manama yakınlarındaki Sitra bölgesinde gerçekleşen saldırıda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken, Ma’ameer’de bir tesiste yangın çıktı. Daha önce Manama’daki bir konut binasına isabet eden İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi yaralanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri de İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu. Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına düşen iki insansız hava aracının dört kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı’nda gemi vuruldu

Bölgedeki gerilim deniz ticaretini de etkiliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir konteyner gemisinin kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını açıkladı. Olayın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras el-Hayme emirliğinin yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısında gerçekleştiği belirtildi. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

İngiliz ordusu daha sonra Dubai’nin kuzeybatısında seyreden başka bir yük gemisinin de benzer şekilde vurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küresel enerji piyasaları alarmda

Savaşın küresel enerji arzını tehdit etmesi piyasaları da sarsıyor. Dünya petrol ve gaz taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında büyük endişe yaratıyor. Çatışmaların başlamasından bu yana Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

ABD ordusu kısa süre önce boğaz yakınlarında 16 İran mayın döşeme gemisini imha ettiğini açıklamıştı. Ancak İran’ın henüz boğazı mayınlamaya başladığına dair kesin bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser ise tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçememesi halinde bunun küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre çatışmaların uzaması, enerji arzında büyük kesintilere yol açarak dünya ekonomisinde yeni bir kriz riskini artırabilir.