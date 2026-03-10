Son dakika... Trump'tan son dakika İran açıklaması

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef alması ile başlayan karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması enerji piyasalarını alt üst etti. Petrol fiyatları artan gerilimle dün 120 dolara kadar çıkarken ülkeler bir bir akaryakıt tarifelerini güncelledi. Artan enerji fiyatları havayolu uluşımından, temel gıdaya kadar tüm harcama kalemlerini etkilerker uzmanlar savaşın devam etmesi durumunda küresel enflasyonun da artacağı uyarında bulunmuştu.

Dün ise ABD Başkanı Donald Trump, savaşın kısa süreceği ve Hürmüz Boğazı'nın gerekirse donanma tarafından kontrol altına alınacağını açıkladı. Petrolün ateşı bu açıklama ile sönse de fiyatlardaki oynaklık devam ediyor.

Son olarak Trump, savaşın 11. gününde İran ile diyaloğa açık olduğu mesajını verdi.

