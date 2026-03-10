İran'dan ateşkes resti: Siyonist rejimin döngüsünü kıracağız!

ABD ve İsrail , Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da misilleme saldırılarla karşılık vermişti. Savaş 11. gününde devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, savaşın yakında biteceği mesajını verdi.

"Döngüyü kıracağız"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya hesabından paylaştığı "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.