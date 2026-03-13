Son dakika: Harita paylaşan İsrail, Tahran'ı vurdu

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

IDF'in hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

- Son günlerde Tahran bölgesindeki İran rejiminin askeri altyapısına saldıran İsrail ordusu, önümüzdeki saatlerde bu bölgede aktif olacaktır.

- Değerli vatandaşlarımız, güvenliğiniz ve sağlığınız için, haritada belirtilen alanı derhal terk etmenizi rica ediyoruz.

- Bu bölgelerde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır.

Tahran'daki AA muhabiri, Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.