Donald Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Bugün ne olacağını izleyin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların 14. gününde yaptığı sert açıklamada, Tahran yönetimini tamamen etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın askeri ve ekonomik olarak ağır darbe aldığını öne sürdü.

New York Times'a yüklendi: Başarısız gazete

Trump paylaşımında, “İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran Donanması'nın ortadan kaldırıldığını, hava kuvvetlerinin işlevsiz hale geldiğini, füze ve insansız hava aracı kapasitesinin de imha edildiğini savundu.

"Bugün ne olacağını izleyin"

Açıklamasında İran yönetimini ve ülkenin askeri liderliğini de hedef alan Trump, “Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz” dedi. Trump, paylaşımının devamında, “Bu akıl hastası alçaklara bugün ne olacağını izleyin” sözleriyle Tahran'a yönelik yeni bir saldırı ya da operasyon mesajı verdi.

Neler yaşandı?

ABD ve İsrail, görüşmeler sürerken 28 Şubat'ta İran'a füze saldırısı başlattı. İran ise saldırılara karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, bölgede ABD askeri varlığının bulunduğu bazı ülkelerdeki hedefleri de vurdu. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen noktalara yönelik saldırılar düzenlendi.

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD saldırıların ilk gününde okul hedef alıp 165 öğrenci ve öğretmeni öldürdü. İranlı yetkililerin paylaştığı bilgilere göre saldırılar sonucunda ölü sayısı 1348’e yükselirken, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı ifade edildi.