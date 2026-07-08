ABD ordusu duyurdu: İran'a yeni saldırı başlattık

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın uluslararası sularda seyreden ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonların İran'a "ağır bedel ödetmeyi" amaçladığı belirtilirken, Tahran'ın son saldırılarının gerekçesiz, tehlikeli ve ateşkesin açık ihlali olduğu ifade edildi.

CENTCOM paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, uluslararası bir deniz yolunda masum sivillerin görev yaptığı ticari gemileri hedef alan ve saldıran İran'a ağır bedel ödetmek amacıyla bir dizi güçlü saldırı başlattı.

ABD'nin saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan üç ticari gemiye yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildi.

İran'ın sergilediği saldırganlık hiçbir gerekçeye dayanmıyordu, tehlikeliydi ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi.

İran medyası: Sirik'te patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna ilişkin bilgiler alındığı belirtildi.

Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği aktarılırken, patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz belirlenemediği ifade edildi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'te meydana gelen patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu bildirildi.