Avrupa sıcak hava dalgası için DSÖ ölüm riski uyarısı yaptı

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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da yeni sıcak hava dalgası yaklaşırken kıtanın daha ölümcül haftalarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Atlantik üzerinde yeni ve güçlü bir sıcak hava sisteminin oluştuğunu belirtti.

Portekiz ve İspanya’nın güneyinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 43 dereceye, yani 109 Fahrenheit seviyesine çıkması bekleniyor. Uyarı, 20-28 Haziran arasında Avrupa’yı etkileyen ağır sıcak hava dalgasının ardından geldi.

Haziran ayındaki sıcak hava dalgası, sağlık sistemleri üzerinde baskı yarattı. Uzmanlar, aşırı sıcakların elektrik üretimini aksattığını, altyapıya zarar verdiğini ve sağlık hizmetlerinde yoğunluğu artırdığını belirtti. Bilim insanları, söz konusu sıcakların neredeyse kesin olarak iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu değerlendirdi.

Hazırlık planı olan ülkeler daha hızlı yanıt verdi

Kluge, pazartesi günü 41 ülkenin temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı. Avrupa Komisyonu ve sivil toplum kuruluşları da toplantıya katıldı. Görüşmede, son sıcak hava dalgasından çıkarılan dersler ve yaklaşan yeni dalgaya karşı hazırlıklar ele alındı.

DSÖ’ye göre sıcaklık-sağlık eylem planı bulunan ülkeler, haziran dalgasında daha hızlı tepki verdi. Bu ülkeler, risk altındaki grupları daha erken izledi ve halk sağlığı önlemlerini daha etkili uyguladı. Ancak DSÖ’nün Avrupa bölgesindeki üye ülkelerinin yarısından azında böyle bir plan bulunuyor.

Hazırlık düzeyindeki fark, yeni sıcak hava dalgası öncesinde temel risklerden biri olarak öne çıkıyor. Erken uyarı sistemleri, yerel sağlık hizmetleri, bakım kurumları ve belediye destek ağları aşırı sıcak dönemlerinde daha kritik hale geliyor.

Ölüm sayısı artabilir

Fransa, Hollanda ve Belçika haziran ayındaki sıcak hava dalgası sırasında toplam 3 bin 700 fazla ölüm bildirdi. Yetkililer, bu verilerin öncü nitelikte olduğunu ve nihai sayıların artabileceğini belirtti.

Avrupa’nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Yüksek sıcaklıklar özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, bakım evi sakinleri, evsizler ve sosyal olarak izole yaşayan kişiler için daha yüksek risk yarattı.

Kluge, Avrupa genelinde en kırılgan gruplara hâlâ düzenli şekilde ulaşılamadığını söyledi. Bakım evlerinde yaşayanlar, evsizler ve yalnız yaşayan yaşlılar, sıcak hava dalgalarında koruma mekanizmalarının dışında kalabiliyor.

Sağlık sistemleri kalıcı hazırlık dönemine giriyor

Kluge, Avrupa’nın yalnızca sıcak hava dalgası sırasında tepki veren bir yapıdan çıkması gerektiğini vurguladı. Ona göre ülkeler, son haftalarda aksayan noktaları yeni dalga gelmeden onarmalı ve sağlık sistemlerini aşırı sıcaklara kalıcı biçimde hazır hale getirmeli.

Aşırı sıcaklar, Avrupa’da artık dönemsel hava olayı olmanın ötesine geçiyor. İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının daha sık, uzun ve şiddetli yaşanmasına neden oluyor. Bu nedenle halk sağlığı planları, acil durum yönetimi ve yerel sosyal destek ağları daha fazla önem kazanıyor.

DSÖ’nün uyarısı, Avrupa ülkelerinin sıcak hava dalgalarını olağanüstü ve geçici krizler olarak değil, tekrarlayan bir halk sağlığı riski olarak ele alması gerektiğini gösteriyor. Yeni dalga yaklaşırken en kritik başlık, kırılgan gruplara erken ulaşmak ve sağlık sistemlerinin yükünü sınırlamak olacak.