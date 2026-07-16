ABD ordusunda yeni dönem: Askerlere testosteron taraması yapılacak

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ABD Savunma Bakanlığı, askerlerin sağlık kontrollerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, 30 yaş ve üzerindeki askerler için yıllık sağlık muayenelerine testosteron eksikliği taramasının ekleneceğini duyurdu.

Hegseth, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, uygulamanın askerlerin "en üst düzey performansla" görev yapabilmeleri amacıyla hazırlandığını belirterek, modern savaş ortamının hem fiziksel hem de zihinsel açıdan maksimum hazırlık gerektirdiğini söyledi.

Yeni programa göre, 30 yaş ve üzerindeki askerler her yıl zorunlu sağlık kontrolleri kapsamında testosteron testi yaptıracak. 30 yaşın altındaki personel ise dilerse gönüllü olarak taramaya katılabilecek. Test sonucunda testosteron replasman tedavisi uygulanması ise tamamen kişinin tercihine bırakılacak.

Amaç fiziksel ve zihinsel hazırlığı artırmak

Pentagon, uygulamanın temel hedefinin askerlerin görev kabiliyetini korumak olduğunu vurguladı. Bakanlık, Hegseth'in açıklamalarına atıfta bulunarak, askerlerin güçlü, dayanıklı ve görevlerine hazır kalmasının modern ordular açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Tartışmaları da beraberinde getirdi

Yeni uygulama, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin erkeklerin testosteron replasman tedavilerine erişiminin kolaylaştırılması yönündeki açıklamalarının ardından gündeme geldi. Uzmanlar ise kamuoyunda yapılan bazı değerlendirmelerde, testosteron tedavisine ilişkin bilimsel olarak kabul edilen bilgiler ile henüz yeterli bilimsel kanıtla desteklenmeyen iddiaların zaman zaman birlikte dile getirildiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD ordusunda testosteron kullanımı daha önce de tartışma konusu olmuştu. Son yıllarda özellikle özel operasyon birlikleri ile Deniz Kuvvetleri'ne bağlı SEAL timlerinde performans artırıcı amaçla testosteron ve benzeri maddelerin kullanımı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.