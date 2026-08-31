ABD saldırdı, İran misillemeye geçti: Bölgede üsler ve gemiler hedefte

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İran devlet televizyonu, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Larak Adası’na iki kez saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıların ardından İran’ın güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu, seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı yönüne yapılan atışlardan kaynaklandığı aktarıldı.

Devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, Hürmüz Boğazı’ndaki ABD gemilerine füze ateşlendiği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu da ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru füzeler fırlatıldığının görüldüğünü açıkladı.

Ürdün hava sahasında 8 füze engellendi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA’ya göre Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, füzelerin vatandaşlar veya mülkler açısından tehdit oluşturmadan etkisiz hale getirildiği belirtildi. Önleme operasyonlarının angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildiren Ürdün ordusu, füzelerin kaynağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran, Ürdün’deki iki ABD üssünü hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Larak Adası’na yönelik saldırıya karşı düzenlenen misillemede Ürdün’deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, üslerdeki teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların vurulduğu, saldırılarda “ağır hasar” meydana geldiği ileri sürüldü. İran’ın açıkladığı hasar bilgileri, ABD veya Ürdün makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünü zayıflatmaya yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceğini belirterek, “Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Fars Haber Ajansı ise Larak Adası’na yönelik saldırının Ürdün’den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

BAE’deki ABD üssüne de saldırı

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir ABD üssünün de misilleme kapsamında hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, üste konuşlu ABD askerleri ile helikopterlerin hedef alındığı kaydedildi.

Saldırının yol açtığı kayıp veya hasara ilişkin ABD ve BAE makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pezeşkiyan: Kararlı yanıt vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e hareketinden önce yaptığı açıklamada, ülkesinin savaş istemediğini ancak saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Pezeşkiyan, "Savaş arayışında değiliz. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz" dedi.