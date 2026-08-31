ABD’nin İran’a saldırısı petrolü sıçrattı: Brent kritik eşiği aştı

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Petrol fiyatları, Orta Doğu’da askeri gerilimin yeniden tırmanmasının ardından haftaya yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 90,39 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 84,69 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fiyatlardaki hareketlilikte, ABD güçlerinin pazar günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Lark Adası’ndaki iki İran füze rampasına saldırması etkili oldu. Operasyon, ABD’nin temmuz ayı sonundan bu yana İran’a yönelik gerçekleştirdiği bilinen ilk saldırı oldu.

Deniz mayını hazırlığı iddiası

Bir ABD’li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıyan roketler fırlatmaya hazırlandığının tespit edildiğini öne sürdü.

Fox News’in bir ABD’li kaynağa dayandırdığı haberinde ise İran’ın saldırıya karşılık olarak Ürdün’de konuşlu ABD güçlerini füzelerle hedef aldığı belirtildi. Füzelerin neredeyse tamamının önlendiği, saldırının şu ana kadar ciddi bir sonuç doğurmadığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'nda endişe hat safhada

Karşılıklı saldırılar, küresel enerji sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini güçlendirdi. Normal koşullarda dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan taşınıyor.

Bölgede aylardır devam eden çatışmalar ve güvenlik riskleri, boğazdaki gemi trafiğini önemli ölçüde azalttı. Hafta sonu yayımlanan raporlarda, günlük gemi geçişlerinin yalnızca birkaç gemiye kadar gerilediği bildirildi.

Petrol fiyatları yıl boyunca askeri gerilim, ateşkes görüşmeleri ve bölgedeki deniz trafiğinin yeniden normale dönme ihtimaline bağlı olarak sert dalgalanmalar gösterdi. ABD ile İran arasında barış anlaşması sağlanabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması da bu ayın başında Brent petrolü temmuz sonundan bu yana en yüksek kapanış seviyesine taşımıştı.

Piyasalar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Petrol Rezervi’ne ilişkin açıklamasını takip ediyor. Trump, Venezuela ile varılan yeni anlaşma kapsamında temin edilecek petrol kullanılarak ülkenin stratejik rezervlerinin yeniden doldurulacağını açıkladı.