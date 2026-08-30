İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri

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İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu: Karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğunu bildirerek, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.