ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte seçim tarihi...

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ABD seçimleri, ülkenin iç siyasetinin yanı sıra küresel gündem açısından da önem taşıyor. Donald Trump'ın "topal ördek" olup olmayacağı merak edilirken günler ilerledikçe "ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusu sıklaşıyor.

Amerikan ara seçimi ne zaman yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki ara seçimleri 3 Kasım 2026 Salı tarihinde gerçekleştirecek.

ABD yasalarına göre bu seçimler, her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tam ortasına denk gelecek şekilde, kasım ayının ilk pazartesisini takip eden ilk salı günü düzenleniyor.