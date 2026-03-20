ABD ve İsrail'den ortak operasyon: İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Naeini öldürüldü

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 21. gününde, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

İran yönetimi, son gelişmelerin ardından Tel Aviv’i hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırı sonrası İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, yaklaşık bir saat içinde 5 ayrı dalga halinde sirenler çaldı.

"Bu alevin ateşi birçoklarını yakacak"

Öte yandan İran basını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında başkent Tahran’da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" belirterek, "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır" ifadelerini kullandı.