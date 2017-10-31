ABD yönetimi savaş yetkisini genişletmeyi talep etti

31 Ekim 2017

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 2001 ve 2002 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongreden Askeri Güç Kullanma Yasası'nın geri çekilmemesi talebinde bulunan Savunma Bakanı Mattis, bu konuda yeni bir yasa hazırlanması durumunda ise yeni yasanın "zamanla sınırlı olmamasını" gerektiğini söyledi. Mattis, "Savaş tahmin edilemez bir şeydir. Gerektiği kadar savaşma isteğimizin olmadığını uman, şartlara uyum sağlayan bir düşmana karşı girdiğimiz çatışmaya sıkı bir yetki takvimi uygulayamayız" dedi. Mattis ayrıca, Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası'nın coğrafi sınırlamaları da içermemesi gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Tillerson da yönetimin Kongreden alacağı yeni askeri güç kullanma yetkisinin "zaman ve coğrafi sınırlaması" olmaması gerektiğini savundu. Tillerson, Kongrenin vereceği yeni yetkilerin sürekli değişen tehditler ve operasyonel koşullardan dolayı farklı imkanlar tanıması gerektiğini kaydetti. "Yeni yetkilerin süre sınırı olmamalı" ifadesini kullanan Tillerson, süre ve coğrafya ile sınırlı yetkilerin ABD'yi "düşmanlar karşısında zayıf gösterdiğini" belirtti.

ABD Kongresi 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'ın işgali için 2001, Irak'ın işgali için de 2002 yıllarında birbirini tamamlayan iki Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası çıkardı. Söz konusu 2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası yürürlüğe girmeden önce ABD Başkanı, Amerikan Anayasası'nın 2. maddesi gereğince bir ülke veya gruba yönelik askeri güç kullanma yetkisini elinde bulunduruyordu.

Kaynak: AA