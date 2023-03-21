ABD'de 2. el konut satışlarında en büyük artış

National Association of Realtors (NAR), verilerine göre 2. el konut satışları Şubat ayında y üzde 14,5 artarak yıllıklandırılmış bazda4,58 milyon oldu. Bu, Eylül'den beri görülen en yüksek seviye oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 5 artıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Konut kredisi faizlerindeki değişimi dikkate alan alıcılar, faizlerdeki düşüşü fırsata çevirdi. Konut fiyatlarının düştüğü bölgelerde satışların güçlü biçimde arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Ortalama konut fiyatları yüzde 0,2 düşerek 363 bin dolara geriledi. Bu, 11 yılda kayda geçen ilk düşüş oldu. 2. el konut satışları ABD konut piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.