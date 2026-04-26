ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırının şüphelisinin kimliği tespit edildi

ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının şüphelisinin kimliği belli oldu.

CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Olaya başka birinin karıştığına dair kanıt yok

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Şüpheli otelde konaklayan misafirlerden biri

Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Washington DC Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.