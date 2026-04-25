Dünyanın en pahalı balığı! Servet ödeyip Guinness rekoru kırdılar

Japonya'nın Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogramlık ton balığı, Tokyo'daki balık pazarında satışa çıktı.

Bir suşi restoran zincirini işleten Kiyomura adlı şirket, 5 Ocak'taki açık artırmada dev ton balığı için 510,3 milyon yenle (3,2 milyon dolar) en yüksek teklifi vererek balığın sahibi oldu.

Ton balığı, şirketin restoran zincirlerinde servis edilirken, incelemelerin ardından şirketin ton balığı için ödediği rakamın bugüne kadarki en yüksek fiyat olduğu öğrenildi. Şirket dudak uçuklatan bir fiyata aldığı ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu da kırmış oldu.

Şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz" dedi.