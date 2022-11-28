ABD'de bir uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery köyünde küçük bir uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı.
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İtfaiye ekipleri, yerden yaklaşık 100 metre yüksekteki gerilim hattına takılan uçağın içinde bulunan iki kişiyi kurtarmak için kurtarma operasyonu düzenledi.
Yoğun sis sırasında gerçekleşen kazanın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. Yollar, araç trafiğine kapatılırken kurtarma ekiplerinin uçakta bulunan kişilerle telefon aracılığıyla görüştüğü ifade edildi.