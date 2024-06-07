ABD'de eylülde faiz indirimi ihtimali güçleniyor: Gözler istihdam verilerinde

Dünya genelinde önemli merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri şahin politikalardan yavaş yavaş geri adım atmaya başlarken, Kanada'nın ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artışla 229 bine çıkarken beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamı da mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

İş gücü piyasasında soğuma

Analistler, söz konusu verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri veridiğini vurgulayarak, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

FED ne zaman faiz indirimine gider?

Ayrıca, dün ABD'nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Nvidia 3 trilyon dolar bandında

Öte yandan, önceki gün piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıkan ve Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükselen Nvidia'nın hisseleri dün ise yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri ise 2,977 trilyon dolara indi.

Hisse fiyatı dün yaklaşık yüzde 1 düşmesine rağmen Apple ise 2,982 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli ikinci şirketi ünvanını Nvidia'dan geri aldı.