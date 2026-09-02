ABD'de gençlerin ülkeye bakışı değişti: Yüzde 70'ten dikkat çeken yanıt
ABD'de yapılan çarpıcı bir araştırma genç yetişkinlerin ülkeye bakışının köklü bir biçimde değiştiğini ortaya koydu. 18-34 yaş grubundaki katılımcıların büyük bölümü ülkenin bugünkü durumu ve gidişatı konusunda olumsuz görüş bildirirken, geçmişe yönelik değerlendirmelerde ise tablo tersine döndü.
Amerikan Üniversitesinin Sine Politika ve Siyaset Enstitüsü, 23 Temmuz-1 Ağustos döneminde, 18-34 yaşlarındaki 1031 yetişkin katılımcının yer aldığı anketin sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak "gidişatından gurur duymadığını" belirtirken yüzde 30'u gidişattan memnun olduklarını aktardı.
Aynı şekilde katılımcıların yüzde 71'i ülkenin "şu anki durumundan gurur duymadığını" ifade ederken yüzde 29'u bu durumdan hoşnut olduğunu kaydetti.
Katılımcıların yüzde 59'u ABD'nin "geçmişteki halinden gurur duyduğunu" dile getirirken yüzde 41'i geçmişten gurur duymadığını belirtti.