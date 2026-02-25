ABD'de ham petrol stokları beklentiyi aştı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) yayımladığı haftalık verilere göre, 20 Şubat ile sona eren haftada ABD ham petrol stokları piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ham petrol stokları 11 milyon 427 bin varil yükselirken, analistlerin beklentisi yaklaşık 1,25 milyon varillik artış yönündeydi. Bir önceki haftada ise stoklarda 609 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Petrol ürünleri tarafında görünüm farklı

Petrol ürünleri tarafında ise farklı bir görünüm öne çıktı. Damıtılmış ürün stokları 2 milyon 771 bin varil azalarak 1,9 milyon varillik beklentinin üzerinde geriledi. Benzin stokları da 1 milyon 535 bin varil düşüş gösterdi. Önceki hafta benzinde 312 bin varillik azalış yaşanmış, piyasa beklentisi ise 591 bin varil düşüş yönünde oluşmuştu.

ABD'nin teslimat noktalarından Cushing'deki ham petrol stokları ise 1 milyon 792 bin varil artış kaydetti. Bu bölgede önceki hafta 1 milyon 367 bin varillik düşüş yaşanmıştı.