13 milyar dolarlık USS Gerald Ford uçak gemisinde 'tuvalet krizi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir güç sembolü haline dönüştürdüğü uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da kanalizasyon sistemi sorunu on yıldır çözülemedi.

5 bine yakın personelin bulunduğu gemideki atık su sisteminin yetersiz kaldığı, sık sık tuvaletlerde tıkanma ve vakum sorunlarının yaşandığı bildirildi. ÜStelik bu tıkanıklıkları açmanın her müdahalede 400 bin dolarlık bir maliyet yarattığı ortaya çıktı.

Dört gün içinde 205 arıza

Geminin Venezuela'daki operasyonları da kapsayan son döneminde kanalizasyon sisteminin neredeyse her gün arıza verdiği ve günlük bakım çağrısı yapıldığı öğrenildi E-postalara göre dört gün içinde 205 arıza kaydedildi ve mürettebat sızıntıları gidermek için 19 saatlik vardiyalarla çalıştı. 2023'ten bu yana dışarıdan 42 kez teknik destek istendi.

Personel arızalardan bıktı

Gelişmiş uçaklar, hipersonik yetenekler ve yeni nesil nükleer reaktörlerle donatılan geminin temel sistemlerindeki bu başarısızlıklar, personel arasında hayal kırıklığı ve yorgunluğa yol açtı.

İran ile olası bir çatışma hazırlıkları sürerken, gemideki yaşam koşullarının giderek zorlaştığı ve personelin moralinin ciddi şekilde düştüğü ifade edildi. Donanma yetkilileri, bu teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı engellemediğini savunsa da eleştirmenler, milyarlarca dolarlık bir platformdaki tasarım kusurlarının vergi mükelleflerinin parasının yönetimi ve askeri verimlilik açısından soru işaretleri yarattığını vurguladı.