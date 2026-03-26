ABD’de havalimanlarında kriz derinleşiyor: Bekleme süreleri rekor kırdı

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, havalimanlarında yaşanan bekleme sürelerinin rekor seviyelere çıktığını duyurdu. Kurum, kısmi hükümet kapanmasının devam etmesi halinde bazı havalimanlarının geçici olarak hizmete kapatılabileceği uyarısında bulundu.

TSA’nın geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, İç Güvenlik Komisyonu’nda yaptığı değerlendirmede, ülke genelinde birçok havalimanında işe gelmeyen personel oranının yüzde 40’ın üzerine çıktığını söyledi. McNeill, “Hatları birleştirmek zorunda kalıyoruz ve yeterli personel bulunamazsa küçük havalimanlarını kapatmak zorunda kalabiliriz. Durum değişken, zorlayıcı ve öngörülmesi güç” ifadelerini kullandı.

Büyük havalimanlarında devamsızlık dikkat çekiyor

Yetkililer, salı günü ülke genelinde 3 bin 160 güvenlik görevlisinin görevine gelmediğini açıkladı. Aynı gün bazı büyük havalimanlarında ölçülen devamsızlık oranları ise şöyle:

Atlanta’daki Hartsfield-Jackson ve New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık yüzde 37.

Houston’daki William P. Hobby Havalimanı’nda yüzde 43.

Houston’daki George Bush Kıtalararası Havalimanı’nda yaklaşık yüzde 40.

New Orleans’taki Louis Armstrong Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık yüzde 36.

Ayrıca ülke genelinde 480’den fazla TSA çalışanının görevinden ayrıldığı bildirildi.

Havayolu şirketlerinden yolculara kolaylık

Yoğunluk ve uzayan güvenlik sıraları nedeniyle bazı havayolu şirketleri yolcular için esnek uygulamalar devreye aldı.

United Airlines, Houston’daki George Bush Kıtalararası Havalimanı çıkışlı pazartesi-çarşamba arası uçuşlar için değişiklik ücretleri ve bilet farklarını kaldırdı. Yolcular, uçuşlarını cuma gününe kadar erteleyebiliyor ve Austin, Dallas ya da San Antonio çıkışlı alternatif seferleri tercih edebiliyor.

Delta Air Lines ise Atlanta’daki Hartsfield-Jackson Havalimanı’nda güvenlik yoğunluğundan etkilenen yolcular için 23-30 Mart tarihleri arasında değişiklik ve yeniden rezervasyon ücretlerini kaldırdı. Yolcular, uçuşlarını 6 Nisan’a kadar yeniden planlayabiliyor.

Allegiant Air de kısmi hükümet kapanması sona erene kadar yolcuların rezervasyonlarını cezasız şekilde değiştirebileceğini ya da iptal edebileceğini açıkladı.

Yetkililer, yolculara güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için havayolu şirketlerinin internet sitelerinde yer alan “seyahat uyarıları” bölümünü kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.