İngiliz basını yazdı: Rusya'dan İran'a İHA ve gıda sevkiyatı

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken, Financial Times dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Rusya’nın bu ay itibarıyla İran’a insansız hava aracı (İHA) sevkiyatına başladığı öne sürüldü.

İHA sevkiyatı aşamalı ilerliyor

Haberde, İHA’ların yanı sıra gıda ve tıbbi malzemelerin de sevkiyata dahil edildiği belirtildi. Teslimatın kademeli şekilde sürdüğü ve ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

İlk doğrudan silah desteği vurgusu

Moskova’nın daha önce Tahran’a istihbarat ve uydu görüntüsü sağladığı hatırlatılırken, bu sevkiyatın 28 Şubat’ta başlayan çatışmalardan bu yana ilk doğrudan silah desteği olduğu kaydedildi.

Haberde, Rusya’nın 2023’ten bu yana Ukrayna savaşında İran tasarımı İHA’lar kullandığına dikkat çekildi. Moskova’dan Tahran’a gönderilen son ekipmanların ise İran’ın askeri gücünü artırmayı ve yönetimin istikrarını desteklemeyi hedeflediği öne sürüldü.

İsrail saldırılarının hedefi iddiası

İsrail’in son dönemde Hazar Denizi çevresindeki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların, Rusya ile İran arasındaki askeri ve lojistik akışı kesmeyi amaçladığı iddia edildi.

Kremlin’den yalanlama

Haberde Rus yetkililerin değerlendirmesine de yer verildi. Bir Kremlin sözcüsü, "Şu anda ortalıkta dolaşan pek çok asılsız haber var. Doğru olan tek şey ise, İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüzdür" ifadelerini kullandı.

Hava savunma talebi ve S-400 detayı

FT’ye göre Tahran yönetimi, Rusya’dan daha gelişmiş hava savunma sistemleri talep etti. Bu kapsamda Aralık ayında üç yıla yayılacak şekilde 500 Verba taşınabilir sistem ve 2 bin 500 adet 9M336 füzesinin teslimi için anlaşma sağlandı. Ancak kaynaklara göre Moskova, İran’ın en gelişmiş sistemlerden biri olan S-400 talebini kabul etmedi.