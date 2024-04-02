ABD'de inekten insana kuş gribi bulaştı

ABD'de H5N1 virüsüyle enfekte olmuş ineğe temas eden bir kişide kuş gribi tespit edildi. Teksas eyaletinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan eyalet sağlık yetkilileri, hastanın enfekte ineklerle temasa geçtikten sonra gözlerinde kızarma olduğunu aktardı.

BBC'nin aktardığına göre, uzmanlar, genel halka yönelik riskin düşük olduğunu ancak yine de hasta hayvanların çevresinde önlem almak gerektiğini belirtti. Teksas'taki hastanın tedavi altına alındığı, antiviral ilaçla tedavi edildiği ve izole edildiği bilgisi verildi.

Sütte kuş gribi tespit edilmişti

ABD'de geçen hafta da Teksas, Kansas ve New Meksiko eyaletlerinde üretilen sütlerde kuş gribi tespit edildiği açıklanmıştı. ABD'li yetkililer, ülkenin süt tedarikinin güvenli olduğunu ve süt ürünlerinin pastörize edilmesi dolayısıyla halka yönelik riskin düşük olduğunu bildirmişti. Teksas eyaletindeki federal hükümet de konuya ilişkin açıklamasında, besi hayvanlarında yapılan testlerde, virüste insanlara daha kolay bir şekilde yayılmasına yardımcı olacak herhangi bir değişiklik tespit edilmediğini aktarmıştı.

Hastalığa her ne kadar "kuş gribi" ismi verilmiş olsa da başka hayvanlarda da virüse rastlanabiliyor. Virüs, nadir durumlarda insanlara bulaştığında, kişilerde hafif hastalık halinden solunum yolları enfeksiyonu ve göz iltihabına ve zatürre gibi ağır vakalara sebep olabiliyor. ABD'de insanda görülen ilk H5N1 kuş gribi vakası 2020 yılında Colorado'da görülmüştü. Bu kişi, enfekte olduğu tahmin edilen kümes hayvanlarıyla doğrudan temas kurmasının ardından kendisinde kuş gribi tespit edilmişti.