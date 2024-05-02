8 yıl sonra ilk görüşme... Erdoğan- Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesine çevrildi. Merakla beklenen görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşme sonrası CHP Lideri Özel, açıklama yapmayarak genel merkezden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinden ilk fotoğraflar

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşırken toplantıda ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması konuşuldu.

CHP liderinin gündemindeki konu başlıkları arasında hayat pahalılığı, emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları ve 1 Mayıs'taki Taksim yasağı yer aldı.

Görüşmenin baş başa yapılacağına vurgusu yapılırken zirveye, CHP adına İstanbul Milletvekili Namık Tan da girdi. AK Parti’de de Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş görüşmeye katılacak. İki ismin görüşmeye dahil olmasa da konuşulanları yazılı olarak kayda geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özel görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelinmesi kararı alındı.