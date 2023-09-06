ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta beklentilerin üzerine çıktı

ISM, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, ağustosta önceki aya kıyasla 1,8 artarak 54,5 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe üst üste sekizinci ayda büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 52,5 olması yönündeydi. Endeks, temmuzda ise 52,7 olmuştu.

Üretim endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık yükselişle 57,3 ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,5 puan artışla 57,5 seviyesine ulaştı. İstihdam endeksi de bu dönemde 4 puan artarak 54,7'ye yükseldi.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 13 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayı hizmet sektörü PMI verisi 51'den 50,5'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 52,3 olarak geçmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta 50,2 oldu. Bileşik PMI, temmuzda 52 değerini almıştı.



ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.