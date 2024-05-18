Michael Schumacher’in tedavisine yılda 7 milyon dolar: Son kol saatleri de açık artırmada satıldı

Michael Schumacher, 2013’te Fransız Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçirdi. Kazada beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o zamandan bu yana özel bakıma muhtaç.

Schumacher’in eşi Corinna Schumacher tedavi masrafları için bugüne kadar birçok değerli mülkü elden çıkardı. Bugüne kadar Norveç’te bir ev, İsviçre’nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Pilotun saatleri de İsviçre’de müzayedede satışa sunuldu. Schumacher’in sekiz kol saati, İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara (140 milyon 800 bin lira) alıcı buldu.