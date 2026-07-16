ABD'de işsizlik başvuruları tahminleri altüst etti

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 11 Temmuz ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 208 bine indi. Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 216 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 216 bine yukarı yönlü revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 750 azalışla 214 bin 250'ye geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 Temmuz ile biten haftada 16 bin kişi azalarak 1 milyon 805 bine düştü.