ABD'de konut başlangıçlarında sürpriz artış

19 Aralık 2017

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları ekimde önceki aya kıyasla yüzde 3,3 artarak 1 milyon 297 bin oldu. Bu sonuçla, Ekim 2016’dan beri en yüksek seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 140 bin veya yüzde 3,3 düşüş seviyesindeydi.

Kasımda konut başlangıçlarının beklenmeyen şekilde yükselmesinde tek ailelik müstakil ev inşaatlarının son 10 yılın en yüksek hızına ulaşması belirleyici oldu.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin kasımda yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 298 bine düştüğünü gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 270 bine ya da yüzde 3,1 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 290 binden 1 milyon 256 bine revize edildi. Eylül ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 297 binden 1 milyon 316 bine yükseltildi.

Analistler, ülke ekonomisinin ivme kazanması ve iş gücü piyasasının tam istihdama yaklaşmasıyla artan konut talebinin, inşaat şirketlerini harekete geçirdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA