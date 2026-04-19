ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde polis tarafından “aile içi anlaşmazlık” olarak tanımlanan bir olayda, yaşları 1 ile 14 arasında değişen sekiz çocuk silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Polis, saldırının yerel saatle 05.00 sıralarında (BST 10.00) meydana geldiğini ve tek bir saldırganın 10 kişiye ateş açtığını belirtti. Şüpheli saldırganın kaçarken polis tarafından kovalandığı ve öldürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux, “Acı çeken ailelerimiz var, acı çeken polis memurlarımız ve adli tıp personelimiz var” dedi. Arceneaux, “Bu tüm toplumu etkiliyor, bu nedenle hepimiz bu ailelerle birlikte yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganın ve kurbanların kimliklerini açıklamazken, hayatını kaybeden kişinin bazı çocuklarla akraba olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı, “Bu trajik bir durum, belki de Shreveport’ta şimdiye kadar yaşadığımız en kötü trajik olay” dedi. Arceneaux, aileler ve şehir için dua edilmesi çağrısında bulundu.

Polis, saldırının şehirde birden fazla noktada gerçekleştiğini; aynı sokakta bulunan iki ev ve mahallenin başka bir bölümündeki üçüncü bir konutun olayla bağlantılı olduğunu aktardı.

Shreveport Polisi’nden Onbaşı Chris Bordelon, ekiplerin yerel saatle 06.00’dan kısa süre önce bir eve gittiğini ve çocukları burada bulduğunu söyledi.

Bordelon, “Bu olayda hayatını kaybedenlerin tamamı çocuk” dedi.

İhbarın “aile içi bir olay” olduğunu belirlediklerini kaydeden Bordelon, evde vurulan kişilerden birinin yakındaki başka bir eve kaçtığını da ifade etti.

Polise göre saldırının ardından saldırgan bir aracı gasp etti ve kaçmaya başladı.

Bordelon, polis ekiplerinin saldırganı başka bir mahalleye kadar takip ettiğini ve şüpheliye ateş açtığını, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, aile üyelerine haber verildiğinden emin olmak istediklerini belirterek saldırganın ve kurbanların kimliklerini açıklamadı.

Shreveport Polis Şefi Wayne Smith ise kalbinin tüm toplumla birlikte olduğunu söyledi.

Smith, “Böyle bir olayın nasıl meydana gelebileceğini hayal bile edemiyorum” dedi.

Soruşturmanın Louisiana eyalet polisiyle koordinasyon içinde ve birçok farklı kurumun desteğiyle yürütüldüğünü belirten Smith, “Ne kadar sürerse sürsün, ne yaşandığına dair yanıtlar bulmak için yoğun şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.