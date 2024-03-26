ABD'de tüketici güveni daha kötümser

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi martta geçen aya kıyasla 0,1 puan düşerek 104,7'ye geriledi.

Beklentilerin altında gerçekleşen tüketici güveninin, bu dönemde 106,9 değerini alacağı öngörülüyordu. ABD'de Tüketici Güven Endeksi, şubatta 104,8 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi ise martta 3,4 puan artışla 151 puana çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 2,5 puan azalışla 73,8'e düştü. Böylelikle endeks, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin altında kaldı.

'Tüketiciler, ABD'deki siyasi ortamdan daha fazla endişe duyuyor'

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin bu ay iyileştiğini ancak geleceğe dair daha kötümser hale geldiğini ifade etti.

Tüketicilerin, yüksek fiyat seviyelerinden endişe duymaya devam ettiğini kaydeden Peterson, resesyon korkularının ise düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Peterson, tüketicilerin, ABD'deki siyasi ortam hakkında önceki aylara kıyasla daha fazla endişe duyduklarını ifade ettiğini aktardı.