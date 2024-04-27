AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem... Naci Görür'den ilk açıklama (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, "Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişiyor" dedi.