"Mahzen-39" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi: 33 gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

Elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 33 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafın iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları belirlendi. Örgütün, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnafa yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konulduğunu kaydetti.